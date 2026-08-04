В августе мобильные центры занятости посетят 80 сел и деревень Красноярского края

В августе передвижные центры службы занятости Красноярского края посетят более 80 удаленных сел и деревень. Внутри мобильных комплексов развернутся полноценные кадровые пункты. Специалисты проведут индивидуальные консультации. Профориентация: помогут определиться с выбором профессии или выбрать сферу деятельности для смены. Резюме: научат составлять конкурентоспособное резюме для оптимального поиска работы. Обучение: предоставят информацию о курсах повышения квалификации и переподготовки, доступных в рамках нацпроекта «Кадры». Цифровые сервисы: покажут, как пользоваться порталом «Работа России» и другими электронными сервисами службы занятости. С начала года мобильные офисы совершили 764 выезда, благодаря которым жители Красноярского края получили более 5,6 тысячи различных мер поддержки в сфере занятости. Подробное расписание визитов мобильного центра можно найти на сайте агентства труда и занятости населения Красноярского края.