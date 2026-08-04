В молодёжной команде «Ротор» новый главный тренер

На место главного тренера приходит Олег Стогов — человек, для волгоградского футбола не чужой. Его имя прочно связано с «Ротором»: в 1993 году вместе с командой он стал серебряным призёром Чемпионата России, а ранее, в 1991‑м, помог завоевать первое место в Первой Лиге СССР. В том же 1993‑м Стогов вошёл в список 33 лучших футболистов чемпионата России, заняв в нём третью строчку.