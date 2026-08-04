В парке станицы Боргустанской на Ставрополье продолжат благоустройство

Новые скамейки планируют установить в парковой зоне в станице Боргустанской Ставропольского края. В прошлом году территорию благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
«Вопрос установки дополнительных четырех скамеек и урн в парковой зоне по улице Буденного в станице Боргустанская будет рассмотрен в третьем квартале текущего года», — сказал глава Предгорного округа, где находится станица, Николай Бондаренко.
Ранее в ходе работ на общественной территории полностью обновили пешеходные зоны. Также специалисты создали детскую игровую зону и площадку для занятий воркаутом с уличными тренажерами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.