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В парке станицы Боргустанской на Ставрополье продолжат благоустройство

Там планируют установить новые скамейки и урны.

Новые скамейки планируют установить в парковой зоне в станице Боргустанской Ставропольского края. В прошлом году территорию благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

«Вопрос установки дополнительных четырех скамеек и урн в парковой зоне по улице Буденного в станице Боргустанская будет рассмотрен в третьем квартале текущего года», — сказал глава Предгорного округа, где находится станица, Николай Бондаренко.

Ранее в ходе работ на общественной территории полностью обновили пешеходные зоны. Также специалисты создали детскую игровую зону и площадку для занятий воркаутом с уличными тренажерами.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.