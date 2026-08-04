Более 80 спортсменов из разных уголков России приняли участие в X-WATERS Енисей 2026

Победителем ультрадлинной дистанции стал Ярослав Кобаладзе из Москвы. Он впервые на Таймыре. «У меня большой опыт участия в длинных дистанция, но в этом году я приехал в Дудинку. Когда тебе надоедает плыть просто долго, хочется плыть долго и в холоде. Это больший спектр эмоций, — поделился он своими впечатлениями. — Вода, к удивлению, была очень комфортная, я настраивался на более холодную воду. Я получил удовольствие от дистанции и обязательно вернусь сюда еще раз, чтобы поплавать в холодной воде».