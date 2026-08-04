Более 80 спортсменов из разных уголков России приняли участие в X-WATERS Енисей 2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 августа в Дудинке на берегу Енисея в районе пассажирского причала прошел долгожданный праздник спорта — этап Чемпионата мира по плаванию на открытой воде — X-WATERS Енисей 2026.
Шестой заплыв серии X-WATERS на Таймыре вновь собрал спортсменов из разных регионов страны.
На старт вышли 123 участника. Команду Таймыра представили 30 сильнейших пловцов Норильска и Дудинки.
Изюминкой и долгожданной дистанцией стал заплыв на 12 км. В прошлом году его отменили из-за погодных условий. В этом году все состоялось, и 8 пловцов из 10 заявившихся вышли на старт и покорили Енисей. Кроме самой продолжительной дистанции, пловцы проплыли 3 километра, 500 метров. Самым массовым стал заплыв на 100 метров.
Основатель X-WATERS Александр Базанов отметил, что на Енисее любая дистанция особенная: «Река очень широкая, полноводная, погода изменчивая и меняется очень быстро. 12 км мы реализуем впервые».
Руководитель направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска Анжела Ткаченко в свою очередь подчеркнула, что из 8 участников 12 км заплыва есть одна женщина: «Одна из них девушка приехала и Москвы, и она уже точно будет чемпионкой».
Говоря о географии участников, Ткаченко рассказала, что на соревнованиях приехали пловцы из 16 городов России — от Норильска и Дудинки до Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Омска, Краснодара, Оренбурга и Ульяновска, Москвы, Санкт- Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. «Для участия в X-WATERS Енисей приезжают из многих городов России. “Мы уже стали брендом”, — сказала она. — Заплыв через Енисей становится популярным, и проплыть в холодных водах Арктики — это вызов. Преодолеть себя, стать частью большой реки, почувствовать холодные воды Енисея — это круто и это воспоминания на всю жизнь».
Победителем ультрадлинной дистанции стал Ярослав Кобаладзе из Москвы. Он впервые на Таймыре. «У меня большой опыт участия в длинных дистанция, но в этом году я приехал в Дудинку. Когда тебе надоедает плыть просто долго, хочется плыть долго и в холоде. Это больший спектр эмоций, — поделился он своими впечатлениями. — Вода, к удивлению, была очень комфортная, я настраивался на более холодную воду. Я получил удовольствие от дистанции и обязательно вернусь сюда еще раз, чтобы поплавать в холодной воде».
Ну и главная героиня X-WATERS Енисей 2026 Татьяна Новикова — единственная участница женщина на заплыве в 12 км. Покорить дистанцию она планировала еще в прошлом году, но погода не позволила. В этом году ей удалось испытать себя.
«Было тяжело, особенно последние 2 км. Это мой самый сложный заплыв — рассказал она. — Люди меня встречали на финише как будто я Олимпиаду выигрываю. Это очень приятно».
Многие из участников X-WATERS Енисей участвуют в заплывах с самого первого года проведения соревнований. Так, норильский пловец Федор Трухин пропустил только соревнования 2025 года. Но на то была уважительная причина — участие в Кубке мира в Аргентине в составе сборной России. Там он завоевал шесть медалей.
В этом году Федор заявился в заплыве на 3 км. В преддверии соревнований он сказал: «Физически все хорошо, настрой оптимистический, спортивный — на победу».
В результате Федор проплыл дистанцию с лучшим результатом и занял первое место среди мужчин.
Праздник спорта удался. В течение всего дня для болельщиков и спортсменов на берегу Енисея работала зона комфорта, гастрономический ряд и выставка-продажа сувениров локальных мастеров.
Напомним, холодовые заплывы на Таймыре проводятся благодаря совместным усилиям Агентства развития Норильска и команды X-WATERS при содействии администраций Дудинки, Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Поддержку соревнованиям традиционно оказывает компания «Норникель». Крылатый партнер X-WATERS Енисей — авиакомпания NordStar.