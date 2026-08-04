Стоматолог предупредил, что пристрастие к белому вину подтачивает здоровье зубов

Врач-стоматолог Алексей Антипенко предупредил, что регулярное употребление белого вина может значительно увеличить риск потери зубов. По его словам, вино содержит специфические винные кислоты, которые при длительном воздействии разрушают эмаль зубов.
Антипенко в беседе с изданием «Абзац» отметил, что в вине содержатся не только концентрированные виноградные кислоты, но и другие продукты брожения, а также сахар, которые вместе создают во рту агрессивную среду для зубов. Он подчеркнул, что даже короткое воздействие кислоты может повредить эмаль, которая по своей прочности напоминает алмаз.
Стоматолог также обратил внимание на то, что сомелье, которые регулярно употребляют белое вино, часто сталкиваются с проблемами, связанными с разрушением зубов. Хотя регулярное употребление вина не приводит к мгновенной потере зубов, оно может негативно сказаться на их здоровье в долгосрочной перспективе.
По словам Антипенко, когда эмаль зуба разрушается, внутренняя ткань зуба, дентин, становится более уязвимой и начинает быстрее стираться. Это может привести к развитию кариеса, особенно если человек не следит за гигиеной полости рта и любит сладкое. Кислое вино может ускорить процесс разрушения зубов и способствовать образованию зубного камня.