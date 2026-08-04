Стоматолог предупредил, что пристрастие к белому вину подтачивает здоровье зубов

Антипенко в беседе с изданием «Абзац» отметил, что в вине содержатся не только концентрированные виноградные кислоты, но и другие продукты брожения, а также сахар, которые вместе создают во рту агрессивную среду для зубов. Он подчеркнул, что даже короткое воздействие кислоты может повредить эмаль, которая по своей прочности напоминает алмаз.