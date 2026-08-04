Почти пять миллионов рублей направят на очистку лесов в Ростове-на-Дону

На очистку городских лесов в Ростове-на-Дону планируют направить почти пять миллионов рублей. Тендер на выполнение работ был размещен на портале госзакупок. Заказчиком выступает Управление благоустройства и лесного хозяйства города.
Подрядчику предстоит ликвидировать стихийные свалки в лесных зонах и вывезти собранный мусор на утилизацию. По условиям контракта, исполнитель обязан вести фотофиксацию каждого этапа — от начала уборки до полной очистки территории с двух ракурсов.
Контролировать выполнение работ будут с помощью спутниковой съемки. Кроме того, подрядчик должен будет предоставить заказчику справку с указанием общего объема и веса вывезенного мусора.
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