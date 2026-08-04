Как нижегородский студент превратил любовь к природе в профессию

После школы Григорий Пономарёв собирался изучать маркетинг за границей, но жизнь распорядилась иначе. Неожиданная смена планов привела его не в бизнес, а в науку. Сегодня он руководит Студенческим научным географическим обществом Нижнего Новгорода, проводит экспедиции, изучает озёра и признаётся, что чувствует себя в лесу гораздо комфортнее, чем в городской среде.