В Калининградской области снимают фильм о генерале Белобородове

«По сюжету на дворе 1945 год, но само здание должно быть визуально старше — постройки конца XIX или начала XX века. Важнейшим объектом в кадре станет камин, поэтому он должен быть высоким и с открытым огнем. Обязательное условие — камин должен быть полностью исправен, так как съемки сцен будут проходить при зажженном пламени», — говорится в сообщении.