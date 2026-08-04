Развожаев: военный расстрелял сослуживца и мирных граждан в Севастополе

По данным, которые распространяют крымские Telegram-каналы и другие местные сообщества, в 2022 году Максима А. обвиняли в проникновении в магазин и краже денег. Как утверждается, вместе с несовершеннолетним знакомым он якобы похитил из торговой точки 1500 рублей. Кроме того, в соцсетях пишут, что к концу 2025 года он официально нигде не работал.