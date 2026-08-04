Ситуация на трассе М-4 «Дон» 4 августа: где есть бензин и какие пробки на пути к морю

В Новороссийске по состоянию на 09:00 отпускают топливо 29 АЗС. На всех заправках введены ограничения: топливо отпускают только в топливные баки и не более 50 литров на один автомобиль. АИ-100 нет в наличии, АИ-95 — на 20 АЗС, АИ-92 — на 23 АЗС, ДТ — на 27 АЗС.