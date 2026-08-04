Врач-реаниматолог из Ростова рассказал, как помогал пострадавшим в Геленджике

— Этот день лучше не вспоминать, — говорит Александр. — Я в тот момент был на пляже. Дрон упал прямо на отдыхающих. Когда произошел взрыв, постарался взять себя в руки и кинулся к ним. Главное было подготовить пострадавших к транспортировке в больницы. Мы пытались реанимировать раненого ребенка, девочку лет четырех. Потом узнал, что она, к сожалению, не выжила, слишком тяжелая была травма. Со мной рядом был спасатель из Ростова Артур и незнакомый мне военный врач. Мы перевязывали раны, накладывали жгуты — делали все, чтобы люди не истекли кровью и их можно было «дотянуть» до лечебного учреждения. Когда приехали машины скорой помощи, мои коллеги включились в работу быстро и профессионально.