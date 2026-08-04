Врач-реаниматолог из Ростова рассказал, как помогал пострадавшим в Геленджике

Анестезиолог-реаниматолог из Ростова-на-Дону Александр Шишкин рассказал «РГ» о том, как он и его коллеги оказывали помощь пострадавшим от атаки БПЛА на пляж в поселке Архипо-Осиповка, рядом с городом Геленджик 3 августа.
Об Александре Александровиче мы узнали из сообщения замглавы Геленджика Янины Скориковой. Именно она рассказала, что он одним из первых включился в работу и начал помогать раненым.
Ростовский врач Александр Шишкин помогал раненым после атаки дрона в Геленджике. Фото: сайт медклиники «Сокол».
Александру Шишкину 36 лет, в 2013 году закончил Ростовский государственный медуниверситет, работал в городской больнице № 4, а сейчас — в частной глазной клинике. В курортный поселок Архипо-Осиповка приехал на отдых. Во второй день своего отпуска он стал свидетелем террористической атаки БПЛА.
— Этот день лучше не вспоминать, — говорит Александр. — Я в тот момент был на пляже. Дрон упал прямо на отдыхающих. Когда произошел взрыв, постарался взять себя в руки и кинулся к ним. Главное было подготовить пострадавших к транспортировке в больницы. Мы пытались реанимировать раненого ребенка, девочку лет четырех. Потом узнал, что она, к сожалению, не выжила, слишком тяжелая была травма. Со мной рядом был спасатель из Ростова Артур и незнакомый мне военный врач. Мы перевязывали раны, накладывали жгуты — делали все, чтобы люди не истекли кровью и их можно было «дотянуть» до лечебного учреждения. Когда приехали машины скорой помощи, мои коллеги включились в работу быстро и профессионально.
Как сообщила замглавы Геленджика Янина Скорикова, Александр Шишкин не только оказал первую помощь пострадавшим сразу после теракта, но и отправился помогать медикам в местную больницу, куда везли раненых.