Жители Воронежской области почти 1870 раз пострадали от укусов клещей с начала сезона

Сотрудники ведомства обращают внимание горожан: лето не отменяет опасности в траве и лесополосах. В качестве индивидуальной защиты рекомендуется комбинировать химические репелленты с плотной одеждой, закрывающей открытые участки кожи. Если паразит все же впился, не стоит пытаться вытащить его самостоятельно — важно как можно скорее обратиться к медикам.