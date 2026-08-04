Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярских бизнесменов предупредили о массовой рассылке фейковых сообщений

Роспотребнадзор предупредил предпринимателей о новой схеме мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Красноярских бизнесменов предупредили о массовой рассылке фейковых сообщений. Про новую схему мошенников рассказали специалисты краевого Роспотребнадзора.

На электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей идет массовая рассылка уведомлений о проведении внеплановой проверки с указанием QR-кода и необходимостью оплаты почтовых услуг. Однако на самом деле эти сообщения — очередная уловка аферистов. Бизнесменов просят не сканировать QR-коды и не переходить по сомнительным ссылкам.

В ведомстве напоминают: информация о профилактических мероприятиях направляется предпринимателям исключительно в личные кабинеты на сайте Госуслуг и дублируется на электронную почту. Оплачивать такие процедуры не нужно — они проводятся бесплатно.

Ранее мы писали, что в Красноярске авиакомпанию «АЗУР эйр» оштрафовали за задержку рейсов в Пхукет (Таиланд) и Камрань (Вьетнам).

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше