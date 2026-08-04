Красноярских бизнесменов предупредили о массовой рассылке фейковых сообщений

На электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей идет массовая рассылка уведомлений о проведении внеплановой проверки с указанием QR-кода и необходимостью оплаты почтовых услуг. Однако на самом деле эти сообщения — очередная уловка аферистов. Бизнесменов просят не сканировать QR-коды и не переходить по сомнительным ссылкам.