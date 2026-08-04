Выручка тамбовского «Электроприбора» выросла на 37% в первом полугодии 2026-го

Предприятие в 2024 году отпраздновало 70-летие. По данным «СПАРК-Интерфакс», юрлицо ПАО «Тамбовский завод “Электроприбор” было зарегистрировано в 1992 году в Тамбове. Основной вид деятельности — производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичных приборов, аппаратуры и инструментов. Уставный капитал — 126,9 тыс. руб. Среди акционеров, по данным на 2021 год, структура “Ростеха” АО “Корпорация “Аэрокосмическое оборудование”” (30,5%). Данные о держателях других пакетов акций и более актуальная информация не раскрываются. Гендиректор фирмы — Алексей Слугин.