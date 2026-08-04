В Севастополе состоялся выпускной активистов Движения первых

В ходе торжественной части ребятам вручили памятные подарки и ленты Выпускника Первых. Также в рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением Движения первых города Севастополя и благотворительным фондом «Моя история». А в завершение вечера прошла церемония запечатывания «Капсулы Первых» с пожеланиями будущим активистам, которые откроют ее через год.