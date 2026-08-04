В Севастополе состоялся выпускной активистов Движения первых

Региональный выпускной активистов Движения первых «Паруса будущего» прошел на площадке Молодежного центра «Точка Опоры» в Севастополе, сообщили в управлении по делам молодежи и спорта города. Событие организовали при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Мероприятие состоялось 30 июля в Международный день дружбы. Оно объединило выпускников 9-х и 11-й классов, наставников и почетных гостей. Концепция события — «Наследие. Преемственность. Будущее».
В ходе торжественной части ребятам вручили памятные подарки и ленты Выпускника Первых. Также в рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением Движения первых города Севастополя и благотворительным фондом «Моя история». А в завершение вечера прошла церемония запечатывания «Капсулы Первых» с пожеланиями будущим активистам, которые откроют ее через год.
«Выпускной “Паруса будущего” — теплое, душевное событие, где чувствуется единство и поддержка. Выбор Движения первых помог ребятам поверить в себя — и впереди у них большие дела. Уверены, каждый станет достойным представителем нашей страны», — сказала председатель Совета регионального отделения Движения первых Севастополя Марина Цветинская.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.