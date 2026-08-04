Режиссер фильма «Последний Богатырь. Колобок» объяснил пользу ограничений

«Есть фраза, которую часто использует Владимир Путин: не должно быть перегибов на местах. Не нужно пережимать. Если вы спрашиваете, поддерживаю ли я то, о чем говорят Минкульт и ИРИ, — конечно, да. Я снимаю семейное кино, доброе кино с надеждой. Мне хочется рассказывать про героя нашего времени. Но мне важно, чтобы перегибов было как можно меньше: чтобы люди не подходили к этому не пластично, не читая материал, не понимая контекст».