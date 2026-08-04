Режиссер фильма «Последний Богатырь. Колобок» объяснил пользу ограничений

Режиссер киносказки «Последний Богатырь. Колобок» Антон Маслов в большом интервью РБК Life рассуждал, почему требования Минкультуры и Института развития интернета (ИРИ) к кинематографистам могут идти на пользу и во вред одновременно. По его словам, тем, кто следит за соблюдением требований следует избегать перегибов.
«Есть фраза, которую часто использует Владимир Путин: не должно быть перегибов на местах. Не нужно пережимать. Если вы спрашиваете, поддерживаю ли я то, о чем говорят Минкульт и ИРИ, — конечно, да. Я снимаю семейное кино, доброе кино с надеждой. Мне хочется рассказывать про героя нашего времени. Но мне важно, чтобы перегибов было как можно меньше: чтобы люди не подходили к этому не пластично, не читая материал, не понимая контекст».
Антон Маслов, режиссер.
В списке приоритетных тем государственной поддержки кинопроизводства в 2026 году от Минкультуры значатся: культура России и традиционные ценности, семья и дети, историческое просвещение, кинолетопись регионов России; внешнеполитические победы России, самореализация людей с ограниченными возможности и добровольчество; Россия как современное, стабильное и безопасное государство, а также экранизации русской классики и русского фольклора.
«Если все начнут передавливать [с соблюдением правил], зритель получит беззубое кино — без искры и без перчинки. А искринка на языке должна быть. Как кунжут на хлебе. Речь о золотой середине».
Антон Маслов, режиссер.
При этом он отметил, что в кино необходимы четко сформулированные правила и должностные обязанности, а также список допустимого и недопустимого, поскольку правила важны «не только как ограничение, но и как защита». Он также добавил, что его «личные контакты с Минкультуры проходили в приятной обстановке», и что у него есть «ощущение, что там нас слышат».
О российских блокбастерах и сборах авторского кино, о выгоде от производства франшиз, а также о сценарии киносказки «Последний Богатырь. Колобок», которая выходит в широкий прокат 6 августа, читайте в интервью Антона Маслова для РБК Life.