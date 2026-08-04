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Ночные гонки на питбайках в Красноярске закончились погоней и ДТП

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В субботу в полицию поступило сообщение, что у дома № 77 на улице Мичурина собралась группа мотоциклистов, которые собирались устроить гонки.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В субботу в полицию поступило сообщение, что у дома № 77 на улице Мичурина собралась группа мотоциклистов, которые собирались устроить гонки.

Когда на место приехали инспекторы, часть участников попыталась скрыться. Во время преследования столкнулись два питбайка — Kayo и Renthal. В аварии пострадал 17-летний водитель Kayo. Его доставили в больницу с травмой ноги, после оказания помощи отпустили домой.

На подростка составили несколько административных материалов на общую сумму 16 тысяч рублей, сообщает МВД по краю.

Всего за выходные сотрудники мотовзвода выявили более 60 нарушений среди водителей мототранспорта. Чаще всего инспекторы останавливали тех, кто ездил без водительских прав, выезжал на встречку или управлял техникой в состоянии опьянения.16+

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