В Лондоне впервые за 155 лет зафиксировали месяц без осадков

В Лондоне впервые за 155 лет не выпало ни капли дождя в течение календарного месяца. Синоптики связывают это с масштабной засухой, которая охватила всю Европу, сообщает портал Semafor.
Метеостанция в Королевских ботанических садах Кью (Royal Botanic Gardens, Kew) в юго-западной части Лондона ведет непрерывные наблюдения с 1871 года, и за всю историю измерений ни разу не фиксировала месяц без единого дождливого дня.
По данным Агентства по охране окружающей среды, половина Англии официально признана зоной засухи. К числу наиболее пострадавших регионов отноясятся Восточная Англия, Лондон и Хартфордшир, долина Темзы, Хэмпшир и остров Уайт, Девон и Корнуолл, Западный Мидлендс и Уэссекс.
Засухе предшествовали рекордные зимние осадки и паводки, сообщили в Агентстве по охране окружающей среды. Они помогли наполнить водохранилища. Однако сейчас уровень воды в них снизился на 7,4% ниже среднего показателя для этого времени года. Уровень ниже нормы наблюдается почти в половине водохранилищ страны, а два резервуара имеют крайне низкую заполненность.
Ограничения на потребление воды ввели семь водопроводных компаний. Под запрет на полив частных садов попали 40% населения страны: «Вода — важнейший компонент в производстве продуктов питания, и без надежного водоснабжения мы не сможем создать устойчивые сельскохозяйственные предприятия или укрепить продовольственную безопасность страны», — заявил заместитель президента Национального союза фермеров Пол Томпкинс.
Как от жары страдает Европа.
Засуха охватила не только Великобританию, но и весь европейский континент и уже привела к серьезным последствиям для энергетики. Рекордно низкий уровень воды в Дунае вынудил Венгрию остановить единственную в стране атомную электростанцию «Пакш»: премьер-министр страны Петер Мадьяр объявил, что впервые за 44 года работы станции все ее энергоблоки прекратят работу.
Проблемы с атомной энергетикой из-за обмеления Дуная затронули и Румынию. На единственной в стране атомной электростанции «Чернавода» из-за нехватки воды для охлаждения уже остановили один энергоблок. Кроме того, военные Румынии использовали около 180 кг взрывчатки для подрыва подводной скалы в русле Дуная, чтобы увеличить приток воды к АЭС. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что контролируемый взрыв провели для расчистки русла и перенаправления воды в основной канал, питающий АЭС.
От жары страдают и Нидерланды: накануне управление водными ресурсами региона Делфланд объявило, что с 5 августа все каналы на западе страны будут закрыты для судоходства. Как ожидается, это позволит сэкономить около кубометра пресной воды в секунду, из-за чего она дольше будет оставаться доступной в районе.
С этой даты также вступит в силу запрет на забор воды из водоемов. Мера распространяется на всю территорию управления Делфланд и затрагивает, в частности, тепличное садоводство, сельское хозяйство, природоохранные организации, поля для гольфа и конные базы. Воду из каналов также нельзя брать жителям, которые используют ее для полива своих огородов и садов.
«Запасы пресной воды в нашем регионе быстро сокращаются, в то время как именно сейчас она нам крайне необходима для предотвращения повреждений наших дамб, защиты природы и поддержания качества воды на максимально возможном уровне», — сказал он.
Жара в странах Азии.
От аномальной жары страдает не только Европа, но и страны Азии. Так, в городе Янсан на юго-востоке Южной Кореи 2 августа температура воздуха пятый день подряд превысила планку в 40 , прогревшись до 42,5°C — это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений на полуострове с 1904 года.
В городе Тэгу на юго-востоке республики 3 августа было зафиксировано 40,9°C, что, согласно данным KMA, которые приводит «Ренхап», стало самым высоким показателем температуры с 1 августа 1942 года. Синоптики ожидают, что вслед за юго-востоком аномально жаркие температуры охватят южнокорейскую столицу Сеул и прилегающие западные регионы.
Аномальную жару переживают и в КНДР, где температура местами достигла почти 40 , а в столице Пхеньяне пятые сутки подряд фиксировали тропическую ночь.
Изнуряющая жара также затронула Японию. 3 августа предупреждения о тепловом ударе были объявлены в 25 из 47 префектур Японии: от восточного региона Канто до юго-западных Кюсю и Окинавы. В зоопарке Токио на фоне аномальной жары скончались три льва из 16. В настоящий момент недомогание испытывают еще три льва, им дают лекарства и воду, а также лечат пролежни. Еще четыре животных выздоровели, однако остаются под наблюдением.
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