На Дону выставили на торги шесть лодок

В Ростовской области объявлены публичные торги по продаже шести речных судов, находящихся в федеральной собственности. Лоты размещены на площадке «Торги России» и выставлены единым лотом — их совокупная начальная цена составляет 247,8 тысячи рублей.
В перечень имущества вошли:
надувная лодка Don Boat с мотором Yamaha мощностью 9,9 л. с.;маломерное судно «Касатка 520» (без регистрации);несамоходное судно «Дуб»;моторная лодка «Прогресс‑4» с металлическими вёслами и мотором Suzuki 30;лодка «Казанка 5М2» с мотором Yamaha рч25 Дм Hs;металлическая лодка без названия, укомплектованная двумя вёслами.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 24 августа. Итоги торгов планируют подвести на пятый день после окончания регистрации участников.