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Второй и третий классы пожароопасности действуют в нижегородских лесах

Карта пожарной опасности обновляется ежедневно.

Источник: Время

Второй и третий класс пожароопасности фиксируются в лесах на территории Нижегородской области. Об этом сообщается в канале министерства лесного хозяйства региона в национальном мессенджере МАХ.

II класс пожароопасности (КПО) полностью действует в лесах 38 муниципальных образований. Среди них Арзамас, Выкса, Кулебаки, Нижний Новгород, Саров, Первомайск, Чкаловск, и другие.

В лесах Балахнинского, Богородского, Варнавинского, Володарского, Ковернинского, Уренского, Шарангского округов, а также на Бору частично действует III класс пожароопасности, а в лесах Дзержинска, Воскресенского, Краснобаковского и Семеновского округов — полностью.

На сайте Минлесхоза Нижегородской области в ежедневном режиме обновляется карта пожарной опасности. На ней отмечаются районы, где действует запрет на посещение лесов.

Напомним, что группы авиапатрулирования совершили более 70 вылетов с начала пожароопасного сезона в Нижегородской области.