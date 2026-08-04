Второй и третий классы пожароопасности действуют в нижегородских лесах

Второй и третий класс пожароопасности фиксируются в лесах на территории Нижегородской области. Об этом сообщается в канале министерства лесного хозяйства региона в национальном мессенджере МАХ.
II класс пожароопасности (КПО) полностью действует в лесах 38 муниципальных образований. Среди них Арзамас, Выкса, Кулебаки, Нижний Новгород, Саров, Первомайск, Чкаловск, и другие.
В лесах Балахнинского, Богородского, Варнавинского, Володарского, Ковернинского, Уренского, Шарангского округов, а также на Бору частично действует III класс пожароопасности, а в лесах Дзержинска, Воскресенского, Краснобаковского и Семеновского округов — полностью.
На сайте Минлесхоза Нижегородской области в ежедневном режиме обновляется карта пожарной опасности. На ней отмечаются районы, где действует запрет на посещение лесов.
Напомним, что группы авиапатрулирования совершили более 70 вылетов с начала пожароопасного сезона в Нижегородской области.