«Народный участковый‑2026»: в Нижегородской области стартует первый этап конкурса

В Нижегородской области с 11 по 20 августа пройдёт первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый‑2026», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Жители области могут отметить работу своего участкового уполномоченного полиции и проголосовать за понравившегося кандидата на официальном сайте.
По итогам второго тура лучший участковый территориального органа МВД России представит область на федеральном финальном этапе конкурса. Организаторы призывают нижегородцев принять участие в голосовании и поддержать земляков‑конкурсантов.
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