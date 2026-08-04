Уникальную барабановскую церковь под Красноярском готовят к открытию

Напомним, церковь Параскевы Пятницы в Емельяновском районе была построена в 1855—1857 году и представляет собой выдающийся памятник деревянного зодчества, аналогов которого нет больше нигде за Уралом. В 1980 году ее поставили на государственную охрану как объект культурного наследия, но полноценной реставрации с тех пор не проводилось. В 2022 году было выдано разрешение на работы. Конкурс выиграла фирма ООО «Аркада 21», которая восстанавливала дома в красноярском Историческом квартале.