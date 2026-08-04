Уникальную барабановскую церковь под Красноярском готовят к открытию

В деревне Барабаново завершается подготовка к открытию храма святой великомученицы Параскевы Пятницы после реставрации, сообщили в пресс-службе Красноярской епархии.
Сейчас на площадке убирают строительный мусор, закончены работы на колокольне, размещают иконы в интерьере.
Как рассказал настоятель храма Алексей Язев, о дате и времени открытия будет сообщено дополнительно. Ранее спикер Законодательного Собрания Алексей Додатко сообщал, что открыть церковь планируют в августе. Депутаты также обсуждали вопрос передачи храма РЦП.
Напомним, церковь Параскевы Пятницы в Емельяновском районе была построена в 1855—1857 году и представляет собой выдающийся памятник деревянного зодчества, аналогов которого нет больше нигде за Уралом. В 1980 году ее поставили на государственную охрану как объект культурного наследия, но полноценной реставрации с тех пор не проводилось. В 2022 году было выдано разрешение на работы. Конкурс выиграла фирма ООО «Аркада 21», которая восстанавливала дома в красноярском Историческом квартале.
Напомним, посмотреть на уникальную церковь в Барабаново приезжают не только жители России, но и Франции, Италии, Японии и Австралии.
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