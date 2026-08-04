Иванец предложил забирать олимпиадников из школ в новую Академию

Иванец пояснил, что для желающих поступить в новую образовательную структуру нужно пройти собеседование и сдать внутренний экзамен. Речь идет о выпускниках колледжей и студентах вузов. Последние, как предполагается, смогут перевестись в новый образовательный центр. Такая опция уже заложена в проект указа.
По словам министра, предполагается, что для поступления в новую образовательную структуру нужно пройти собеседование и сдать внутренний экзамен.
«Победителей международных и республиканских олимпиад мы обязаны забрать со школьной скамьи, чтобы не допустить люфта времени, когда они могут поколебаться: выбрать отечественное учреждение образования либо уехать в другой вуз», — цитирует Иванца БелТА.
Тема создания нового образовательного учреждения — Академии интеллектуальных технологий — обсуждается на совещании у президента во вторник. Во Дворец Независимости были приглашены руководители президентской администрации, правительства, Национальной академии наук, различных ведомств и вузов.
По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, предполагается, что в новой структуре будут готовить кадры по таким направлениями как искусственный интеллект, новые материалы, цифровая промышленность и квантовые технологии.