Иванец предложил забирать олимпиадников из школ в новую Академию

Иванец пояснил, что для желающих поступить в новую образовательную структуру нужно пройти собеседование и сдать внутренний экзамен. Речь идет о выпускниках колледжей и студентах вузов. Последние, как предполагается, смогут перевестись в новый образовательный центр. Такая опция уже заложена в проект указа.