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Иванец предложил забирать олимпиадников из школ в новую Академию

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Возможность учиться в новой Академии интеллектуальных технологий нужно дать и тем, кто уже поступил в вузы, заявил министр образования Андрей Иванец на совещании у президента.

Источник: Sputnik.by

Иванец пояснил, что для желающих поступить в новую образовательную структуру нужно пройти собеседование и сдать внутренний экзамен. Речь идет о выпускниках колледжей и студентах вузов. Последние, как предполагается, смогут перевестись в новый образовательный центр. Такая опция уже заложена в проект указа.

По словам министра, предполагается, что для поступления в новую образовательную структуру нужно пройти собеседование и сдать внутренний экзамен.

«Победителей международных и республиканских олимпиад мы обязаны забрать со школьной скамьи, чтобы не допустить люфта времени, когда они могут поколебаться: выбрать отечественное учреждение образования либо уехать в другой вуз», — цитирует Иванца БелТА.

Тема создания нового образовательного учреждения — Академии интеллектуальных технологий — обсуждается на совещании у президента во вторник. Во Дворец Независимости были приглашены руководители президентской администрации, правительства, Национальной академии наук, различных ведомств и вузов.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, предполагается, что в новой структуре будут готовить кадры по таким направлениями как искусственный интеллект, новые материалы, цифровая промышленность и квантовые технологии.

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