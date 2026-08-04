До конца лета в Саранске завершат преображение сквера по улице Пролетарской

Общественная территория расположена на участке между улицами Советской и Коммунистической. В пешеходной зоне специалисты заменили старое покрытие на новую брусчатку, а также проложили современную проводку для уличного освещения. А ближе к Коммунистической улице специалисты смонтировали перголу. Еще в сквере предусмотрено установить скамейки и урны, выполнить озеленение.