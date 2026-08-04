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До конца лета в Саранске завершат преображение сквера по улице Пролетарской

Там уже уложили новую брусчатку и проводку для освещения.

Благоустройство сквера по улице Пролетарской в Саранске, которое проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», должны полностью завершить до конца лета. Об этом сообщили в администрации главы и правительства Республики Мордовии.

Общественная территория расположена на участке между улицами Советской и Коммунистической. В пешеходной зоне специалисты заменили старое покрытие на новую брусчатку, а также проложили современную проводку для уличного освещения. А ближе к Коммунистической улице специалисты смонтировали перголу. Еще в сквере предусмотрено установить скамейки и урны, выполнить озеленение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.