До конца лета в Саранске завершат преображение сквера по улице Пролетарской

Благоустройство сквера по улице Пролетарской в Саранске, которое проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», должны полностью завершить до конца лета. Об этом сообщили в администрации главы и правительства Республики Мордовии.
Общественная территория расположена на участке между улицами Советской и Коммунистической. В пешеходной зоне специалисты заменили старое покрытие на новую брусчатку, а также проложили современную проводку для уличного освещения. А ближе к Коммунистической улице специалисты смонтировали перголу. Еще в сквере предусмотрено установить скамейки и урны, выполнить озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.