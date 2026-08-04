В челябинских автобусах зафиксировали 101 нарушение климат-контроля за декаду

В Челябинске подвели итоги масштабной проверки систем охлаждения — с 20 по 31 июля контролеры ГКУ «Организатор перевозок» провели ревизию 134 единиц подвижного состава, и в 101 автобусе зафиксировано превышение допустимой температуры воздуха в салоне, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу управления.
Отмечается, что в абсолютном большинстве случаев климатическое оборудование находилось во включенном состоянии, однако не справлялось с аномальной жарой — в третьей декаде месяца столбики термометров поднимались до 28−35 градусов, в отдельные дни температура достигала экстремальных значений, 36−37 градусов.
Самая сложная ситуация сложилась на социально значимых маршрутах № 2, 4, 9, 18, 22, 125 и 483.
В ГКУ пояснили, что даже технически исправный кондиционер часто не может эффективно охладить салон из-за объективных факторов: частого открывания дверей на остановках, интенсивного нагрева кузова под прямыми солнечными лучами и высокой плотности пассажиропоока в часы пик.
Отдельно в ведомстве прокомментировали ситуацию на маршруте № 483. В ряде автобусов возникли системные сбои в программном обеспечении: при активации климатической установки и нагреве двигателя машины теряли мощность и не набирали скорость. Чтобы не срывать рейсы, перевозчики были вынуждены временно ограничивать охлаждение, пока специалисты совместно с инженерами завода-изготовителя устраняли неполадки.
В ведомстве подчеркнули, что несмотря на погодные условия, требования государственных контрактов остаются обязательными для исполнения. За каждый зафиксированный факт несоблюдения температурного режима перевозчиков заставят платить штраф.