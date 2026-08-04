В челябинских автобусах зафиксировали 101 нарушение климат-контроля за декаду

Отдельно в ведомстве прокомментировали ситуацию на маршруте № 483. В ряде автобусов возникли системные сбои в программном обеспечении: при активации климатической установки и нагреве двигателя машины теряли мощность и не набирали скорость. Чтобы не срывать рейсы, перевозчики были вынуждены временно ограничивать охлаждение, пока специалисты совместно с инженерами завода-изготовителя устраняли неполадки.