Дорожную компанию из Аксая требуют признать банкротом

ООО «Дорстрой» из Аксая, известное как подрядчик по благоустройству дорожной сети Ростова‑на‑Дону, рискует получить статус финансово несостоятельного предприятия. Данные о планируемом судебном обращении размещены на портале «Федресурс».
Инициатором процедуры выступает Северо‑Кавказский завод металлоконструкций — компания намерена подать заявление в арбитражный суд. При этом угроза банкротства для «Дорстроя» не нова: ещё в мае 2026 года аналогичные требования публично выдвинуло московское ООО «Дельта». Дополнительным сигналом финансовых сложностей стало досрочное расторжение с начала августа 2026 года семи лизинговых договоров на технику и оборудование.
По данным СПАРК, «Дорстрой» работает с 2007 года, специализируется на строительстве и реконструкции автодорог. Руководит компанией Александр Пашкевич, конечный владелец — Даниил Рожков. В 2025 году оборот предприятия составил 5,9 млрд рублей, чистая прибыль — 59,4 млн рублей.
Среди знаковых проектов компании — ремонт улицы Большой Садовой (стоимость работ — 33,7 млн рублей) и реконструкция участка улицы Малиновского (от улицы Доватора до Коммунистического проспекта) стоимостью 287 млн рублей.
Ранее «Дорстрой» фигурировал в деле о картельном сговоре. По версии антимонопольного ведомства, в 2018—2023 годах компания вместе с ООО «Дорожник» и двумя ИП координировала действия на торгах: участники искусственно удерживали цены, использовали общую инфраструктуру для подготовки документов, заключали взаимные субподряды, предоставляли займы и передавали технику. Общий объём затронутых закупочных процедур достиг 2,2 млрд рублей.