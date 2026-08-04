Дорожную компанию из Аксая требуют признать банкротом

Инициатором процедуры выступает Северо‑Кавказский завод металлоконструкций — компания намерена подать заявление в арбитражный суд. При этом угроза банкротства для «Дорстроя» не нова: ещё в мае 2026 года аналогичные требования публично выдвинуло московское ООО «Дельта». Дополнительным сигналом финансовых сложностей стало досрочное расторжение с начала августа 2026 года семи лизинговых договоров на технику и оборудование.