Прибыль «Орелстроя» упала на 92% за год

Активы компании по состоянию на 30 июня 2026 года составили 5,8 млрд руб., сократившись за полгода на 16,8% (на 31 декабря 2025 года — 6,98 млрд руб.). Наиболее заметное снижение за это время показали внеоборотные активы, которые уменьшились на 33,7% — с 3,95 млрд до 2,2 млрд руб. Оборотные активы, напротив, выросли на 5,2%: с 3 млрд до 3,19 млрд руб.