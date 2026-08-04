Квартирный спор между братьями обернулся походом в суд

Хабаровчанин не мог вселиться в унаследованную от родителей квартиру — туда его не пускал родной брат. Решить вопрос у мужчин не получилось, пришлось обращаться в суд. Суд обязал брата не препятствовать заселению, однако тот все равно не пускал родственника домой. Помогли судебные приставы — штрафы и извещение о вскрытии квартиры побудили нарушителя сделать дубликат ключей и передать их брату.