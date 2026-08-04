В Усть-Цилемском культурном центре Республики Коми частично обновили кровлю

Специалисты обновили кровлю одноэтажной части здания Усть-Цилемского культурного центра им. Т. Г. Шишеловой в Республике Коми. Ремонт учреждения проводится при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Усть‑Цилемского района.
В ходе работ также привели в порядок полы и межэтажные перекрытия, выполнили оштукатуривание стен, заменили окна, улучшили гидроизоляцию подвала и электропроводку, возвели перегородки и смонтировали балки чердачного перекрытия. Теперь специалисты ремонтируют крышу двухэтажной части здания, фасад и крыльцо главного входа. Этот проект должны завершить до 30 апреля 2027 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.