У берегов Крыма началось нашествие хищной пеламиды

Параллельно в Крыму — рыболовный бум: в Любимовке на каяках ловят до 5 кг ласкиря за утро, в Феодосии и Орджоникидзе активно клюют горбыль и ставрида, на ЮБК отлично идет зубарь, а в Севастополе по ночам — ставрида. Но еще больше обсуждений вызвал темный окунь (окунь Шлегеля), который стал все чаще попадаться в прилове. Рыбаки называют его «загадочным» и говорят, что нынешний август может стать одним из самых необычных сезонов за последние годы.