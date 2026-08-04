С начала года из региона в Белоруссию отправили 4,3 тысячи доз генетического материала племенных животных

С начала года из Калининградской области в Белоруссию отправили 4,3 тысячи доз генетического материала крупного рогатого скота. Груз проверили специалисты в аэропорту «Храброво». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
В среду, 29 июля, сотрудники ведомства проконтролировали вывоз 1,9 тысячи доз генетического материала. Груз отправляли авиарейсом из аэропорта «Храброво».
«Должностные лица проверили соответствие груза сведениям, указанным в компоненте “Меркурий” ФГИС “ВетИС”, а также ветеринарным сопроводительным документам в целях обеспечения полной прослеживаемости продукции и подтверждения происхождения материала от здоровых племенных животных-доноров. Кроме того, был осуществлён контроль условий хранения и транспортировки», — говорится в сообщении.
В мае из Калининградской области вывезли 2,4 тысячи доз генетического материала крупного рогатого скота. Груз направили в Нижегородскую, Владимирскую и Рязанскую области для использования в программах племенного животноводства.
Стоит отметить, что в Калининградской области реализуют уникальный проект по созданию селекционно-генетического центра для крупного рогатого скота. Это первая в России племенная станция с технологией сексирования семени. В качестве товара выступает генетическая племенная продукция высшего качества. Проектом занимается компания «Интерген Рус», которая входит в агропромышленный холдинг «Залесье».