С начала года из региона в Белоруссию отправили 4,3 тысячи доз генетического материала племенных животных

«Должностные лица проверили соответствие груза сведениям, указанным в компоненте “Меркурий” ФГИС “ВетИС”, а также ветеринарным сопроводительным документам в целях обеспечения полной прослеживаемости продукции и подтверждения происхождения материала от здоровых племенных животных-доноров. Кроме того, был осуществлён контроль условий хранения и транспортировки», — говорится в сообщении.