На отремонтированной улице Галицкого повторно заделывают дорожный провал

«На Галицкого произошёл провал, который был зафиксирован нами и нашим подрядчиком, — ответил на запрос Романов. — Были выставлены соответствующие технические средства организации дорожного движения. Подрядчик провёл полную раскопку на провале для установления его причин и их ликвидации. Было зафиксировано, что на глубине, ниже конструкции дорожной одежды, то есть там, где не проводились работы, выявлен ливневой керамический колодец немецкой системы диаметром 200 мм. Данный колодец подрядчиком был проинспектирован. В дальнейшем он был закрыт бетонным наслоением и произведена обратная отсыпка с щебёночной подготовкой».