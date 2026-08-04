На отремонтированной улице Галицкого повторно заделывают дорожный провал

На улице Галицкого, где вскоре после окончания ремонта образовался дорожный провал, снова проходят ремонтные работы. 3 августа очевидцы сообщали, что в заделанной яме началась повторная просадка, а засыпанный в нее щебень ушел под землю. Утром 4 августа на месте появились дорожные рабочие, которые привезли песок и подогнали строительную технику.
«Подрядчик разбирается, — уточнили в мэрии. — Там обнаружена бесхозная ливневка».
Напомним, что 17 июля глава администрации города Елена Дятлова проводила осмотр на улице Галицкого, нот уже через несколько дней там провалился асфальт. Сразу после инцидента с редакцией «Нового Калининграда» связалась одна из жительниц, которая заявила, что еще во время ремонта указывала подрядчику на проблему с ливневкой.
О том, что произошло на отремонтированной улице, «Новому Калининграду» тогда же рассказал председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.
«На Галицкого произошёл провал, который был зафиксирован нами и нашим подрядчиком, — ответил на запрос Романов. — Были выставлены соответствующие технические средства организации дорожного движения. Подрядчик провёл полную раскопку на провале для установления его причин и их ликвидации. Было зафиксировано, что на глубине, ниже конструкции дорожной одежды, то есть там, где не проводились работы, выявлен ливневой керамический колодец немецкой системы диаметром 200 мм. Данный колодец подрядчиком был проинспектирован. В дальнейшем он был закрыт бетонным наслоением и произведена обратная отсыпка с щебёночной подготовкой».
Чиновник добавил, что при инспекции подрядчик обратился во все сетевые организации и «провёл процедуры выявления взаимосвязи данной системы с существующими системами путём проливки цветной жидкости».
«Выявить балансодержателя или установить факт взаимосвязи данной системы с существующими системами не представилось возможным, поэтому данная система была ликвидирована, она была закрыта бетонным настроением и произведена обратная отсыпка инертных материалов и щебёночного основания. Непосредственно закрытие асфальтобетоном будет происходить до конца данной недели. На текущий момент мы проводим мониторинг послойного уплотнения инертных материалов», — заключил Романов.