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Москвичи не смогут наблюдать лунное затмение 28 августа

Частное затмение Луны продлится с 04:24 до 10:02 мск.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Луна на небе Москвы во время частного затмения 28 августа будет находиться за горизонтом, поэтому в столице России астрономическое явление наблюдать не получится. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Из Москвы затмение не наблюдается, так как в это время Луна будет за горизонтом. Она будет находиться в созвездии Водолея», — сообщили ТАСС в планетарии.

Частное затмение Луны продлится с 04:24 до 10:02 мск. В это время часть ее диска пройдет через северную область тени Земли. Событие будет наблюдаться в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах и в Антарктиде.

«Это лунное затмение неблагоприятно для наблюдений с территории нашей страны. Лишь полутеневые и малые теневые фазы смогут увидеть жители европейской ее части», — пояснили астрономы.

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