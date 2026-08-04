Москвичи не смогут наблюдать лунное затмение 28 августа

Частное затмение Луны продлится с 04:24 до 10:02 мск. В это время часть ее диска пройдет через северную область тени Земли. Событие будет наблюдаться в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах и в Антарктиде.