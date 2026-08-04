Москвичи не смогут наблюдать лунное затмение 28 августа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Луна на небе Москвы во время частного затмения 28 августа будет находиться за горизонтом, поэтому в столице России астрономическое явление наблюдать не получится. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«Из Москвы затмение не наблюдается, так как в это время Луна будет за горизонтом. Она будет находиться в созвездии Водолея», — сообщили ТАСС в планетарии.
Частное затмение Луны продлится с 04:24 до 10:02 мск. В это время часть ее диска пройдет через северную область тени Земли. Событие будет наблюдаться в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах и в Антарктиде.
«Это лунное затмение неблагоприятно для наблюдений с территории нашей страны. Лишь полутеневые и малые теневые фазы смогут увидеть жители европейской ее части», — пояснили астрономы.