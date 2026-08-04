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В Прикамье фестиваль «Трамплин» в Кудымкаре посвятят памяти Виктора Цоя

Хедлайнерами станут «Горшенёв» и группа «Мураками».

Фестиваль «Трамплин» в Кудымкаре посвятят памяти Виктора Цоя, сообщает правительство Пермского края.

Мероприятие пройдёт 14 и 15 августа на комплексе трамплинов «Парма». На празднике будут две сцены, мастер-классы, ярмарка, этнографические площадки, уличный театр и национальная кухня.

Хедлайнерами станут «Горшенёв» с юбилейной программой «Лучшее», группа «Мураками», концертно-театральный проект «Цувамма», этно-фьюжн коллектив «Дара Яра» и Alizbar & Ann Sannat (Элизбар и Энн Сэ‌ннат).

В этом году организаторы посвятили программу памяти Виктора Цоя — все участники, включая хедлайнеров, исполнят его песни.

Всего в программе — более 12 профессиональных коллективов и больше восьми молодёжных групп из разных регионов. На фестивале будут представлены более 10 территорий и пять этносов.

В рамках подготовки к фестивалю проходит творческая лаборатория «Эпос и современное искусство». Участники изучают культуру коми-пермяков и создают арт-объекты, музыку, тату и работы из глины. Лучшие проекты представят на «Трамплине».

Подробную программу фестиваля можно узнать в группе во «ВКонтакте».