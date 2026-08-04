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В Эвенкии подрядчик получил 99 млн на спортплощадку, но построил пустырь

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В посёлке Ванавара дети ждали новую спортплощадку, а получили пустырь. Подрядчик ООО «СтройИнвест» заключил госконтракт на 99 миллионов рублей. Отчитался о выполнении работ, но на деле объект оказался голой землёй. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Прокуратура выявила, что работы не выполнены на сумму почти 16 миллионов рублей. Вместо резинового покрытия — пустое поле, вместо газонов — грязь. Из 127 столбов ограждения установили только 108. Тротуаров сделали на 448 метров меньше, чем обещали. А единственное покрытие, которое появилось, уже вздулось и отслаивается.

Кроме того, подрядчик получил 26,6 миллиона рублей за вывоз мусора в Красноярск, но на самом деле закопал отходы прямо на окраине посёлка.

Общий ущерб бюджету превысил 42,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование на контроле прокуратуры.

Ранее мы собщали, что фирма-призрак получила 635 тысяч на ремонт сцены в Канске и исчезла.