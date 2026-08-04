В Эвенкии подрядчик получил 99 млн на спортплощадку, но построил пустырь

Прокуратура выявила, что работы не выполнены на сумму почти 16 миллионов рублей. Вместо резинового покрытия — пустое поле, вместо газонов — грязь. Из 127 столбов ограждения установили только 108. Тротуаров сделали на 448 метров меньше, чем обещали. А единственное покрытие, которое появилось, уже вздулось и отслаивается.