10 секунд свободы. Гулявшая голой треш-блогер Брагина вновь арестована?

«Мы были шокированы этими новостями. Мы наблюдали за тем, как она снималась в телешоу, завела блог. Когда она резко начала говорить о себе разные неприятные вещи, всё делать напоказ, мы и смеялись, и жалели её. С детства она очень хотела популярности, чтобы с ней дружили и завидовали ей. В первую очередь ей хотелось внимания мужского пола, поэтому, с девочками бывали и конфликты. Семья у неё хорошая, мама хоть и была строгой, но Насте это не помогло, она не воспринимала родителей всерьёз и не помогала им», — рассказывает Виталина Хлебникова.