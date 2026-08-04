10 секунд свободы. Гулявшая голой треш-блогер Брагина вновь арестована?

Экс-участница «Дома-2» и треш-блогер Анастасия Брагина не успела ощутить дух свободы, как вновь попала за решётку. 3 августа закончился срок нахождения девушки в спецприёмнике за голое дефиле по городу. Однако сразу после выхода её задержали оперативники. Подробнее — на сайте perm.aif.ru.
Две недели в камере.
14 дней за решёткой блогер провела после того, как устроила поход в магазин без одежды. Свои действия она транслировала в телеграм-канале, объясняя поступок желанием «личностного роста» и «выходом за рамки ограничений». На неадекватное поведение Брагиной обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«У блогерши, видимо, окончательно улетела кукуха, и она решила устроить перфоманс — пошла гулять обнаженной по городу. В таком виде она ходила по улицам и заходила в кафе, всё естественно снималось на видео», — написала Екатерина Мизулина.
21 июля суд арестовал девушку за нарушение общественного правопорядка и общепринятых норм поведения. Её приговорили к штрафу в размере 4 тысяч рублей и аресту на две недели за мелкое хулиганство. Такое наказание за скандальную выходку показалось излишне мягким Екатерине Мизулиной. Тем более что подобной акцией любительница эпатажных прогулок собрала более миллиона подписчиков на свой канал.
«Неужто сотрудники полиции и судьи не понимают, что их дети тоже смотрят контент таких треш-блогеров? А после его просмотра с лёгкостью отправляют свои интимные фото и видео незнакомцам в сети, точнее педофилам?», — возмутилась она.
Позднее правоохранители сообщили о доследственной проверке в связи с развратными действиями в отношении детей.
Никакого раскаяния.
Находясь в спецприёмнике, Брагина не изменила своей позиции. На суде блогер заявила, что вины не признаёт. Более того, через адвоката передавала подписчикам, что после выхода продолжит публиковать откровенные снимки.
Однако ни одного поста или кружочка девушка выложить не успела — вечером 3 августа сразу на выходе из спецприёмника блогера задержали. По данным SHOT, к ней подошли два силовика и сообщив, что она задержана, проводили в машину. Анастасия лишь успела крикнуть: «Подождите».
Пользователи соцсетей считают, что две недели ареста — слишком мягкое наказание и новое задержание — решение справедливое.
«Может, арестовали потому, что нечего голышом ходить по улицам?», «Отправить на принудительное лечение», «Надеюсь, хотя бы два-три года ей дадут», «Настоящая женщина никогда не позволит себе такого», «Хочет отойти от ограничений? Вперёд, в тайгу. И ни в чём себе не отказывай! Хотя там нет интернета», «Это же дети могут увидеть», — пишут пользователи.
Как рассказала приятельница Анастасии из детства Виталина Хлебникова, сейчас в родной деревне в шоке от поведения девушки. Местные жители считают, что её нужно отправить на принудительное медицинское лечение.
«Мы были шокированы этими новостями. Мы наблюдали за тем, как она снималась в телешоу, завела блог. Когда она резко начала говорить о себе разные неприятные вещи, всё делать напоказ, мы и смеялись, и жалели её. С детства она очень хотела популярности, чтобы с ней дружили и завидовали ей. В первую очередь ей хотелось внимания мужского пола, поэтому, с девочками бывали и конфликты. Семья у неё хорошая, мама хоть и была строгой, но Насте это не помогло, она не воспринимала родителей всерьёз и не помогала им», — рассказывает Виталина Хлебникова.
В СУ СКР пока не комментируют обвинения в адрес Брагиной. Если речь идёт о развратных действиях, то девушке может грозить до 15 лет лишения свободы.
«Окончательная квалификация будет зависеть от конкретных обстоятельств, которые установит следствие. Если речь действительно идёт о проверке по статье 135 УК РФ (развратные действия), то следствию необходимо доказать, что такие действия были совершены в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Санкция статьи зависит от ряда (возраст потерпевших, наличие группы лиц и т.д.) квалифицирующих признаков и предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы», — рассказал корреспонденту сайта perm.aif.ru адвокат Иван Хозяйкин.