Фестиваль «Великая Русь» пройдет в Нижнем Новгороде на Стрелке 29 августа

В исполнении оркестра Нижегородского театра оперы и балеты и приглашенных артистов зрители услышат военные марши и бессмертные композиции Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева и других. Также прозвучат стихотворения поэтов, которые не понаслышке знали, что такое война. Это и Михаил Ремонтов, и Николай Гумилев, и современные писатели.