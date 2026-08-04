Фестиваль «Великая Русь» пройдет в Нижнем Новгороде на Стрелке 29 августа

29 августа у кафедрального собора Александра Невского в Нижнем Новгороде в шестой раз состоится музыкальный фестиваль «Великая Русь». Он объединит классическую музыку, поэзию и современные мультимедийные технологии, рассказали в АНО «Центр 800».
В этом году фестиваль напомнит об истории побед русской армии в разные эпохи. Концерт посвятят Северной и Семилетней войнам 17 века, походам полководца Александра Суворова, Отечественной войне 1812 года, русско-турецким войнам 19 века, Первой мировой и Великой Отечественной войнам.
В исполнении оркестра Нижегородского театра оперы и балеты и приглашенных артистов зрители услышат военные марши и бессмертные композиции Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева и других. Также прозвучат стихотворения поэтов, которые не понаслышке знали, что такое война. Это и Михаил Ремонтов, и Николай Гумилев, и современные писатели.
Выступления традиционно будут сопровождать видеопроекции на фасаде собора Александра Невского от компании dreamlaser.
Попасть на площадку можно по билетам, которых в продаже пока нет, и предварительной регистрации. Фестиваль, к слову, можно будет посмотреть онлайн.
Ранее сообщалось, что с 6 августа на Нижегородской ярмарке откроется православная выставка.
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