Янтарный комбинат увеличил палитру оттенков янтаря с трех до 50

Первые работы, выполненные с использованием всех полученных оттенков, уже созданы. Это панно «Гималайский медведь» и «Дальневосточный леопард» размером 2 на 2,4 м. Для их изготовления использовали почти 19 кг янтаря в виде крошки, гальки и бусин. Картины предназначены для Музея Уссурийской тайги в Приморском крае.