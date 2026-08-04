Янтарный комбинат увеличил палитру оттенков янтаря с трех до 50

Фото: пресс-служба Янтарного комбината.
Калининградский янтарный комбинат расширил палитру оттенков янтаря, используемого для создания картин, с трех до 50 цветов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, добиться этого удалось за счет термической обработки камня без применения красителей.
По данным комбината, специалисты несколько лет экспериментировали с различными режимами нагрева янтаря в специальных печах. В результате удалось получить десятки новых оттенков — от светло-карамельных до темно-шоколадных и вишневых. Раньше художники работали в основном с белым, желтым и коричневым янтарем.
На предприятии пояснили, что цвет самоцвета меняется в зависимости от температуры и времени обработки. Например, светло-желтый янтарь после 20 минут нагрева при 200 градусах приобретает лимонный оттенок, а спустя три часа может стать черным.
Первые работы, выполненные с использованием всех полученных оттенков, уже созданы. Это панно «Гималайский медведь» и «Дальневосточный леопард» размером 2 на 2,4 м. Для их изготовления использовали почти 19 кг янтаря в виде крошки, гальки и бусин. Картины предназначены для Музея Уссурийской тайги в Приморском крае.
В пресс-службе предприятия отметили, что расширение цветовой гаммы позволило использовать более плавные переходы между оттенками и повысить реалистичность изображений. По информации комбината, количество доступных цветов удалось увеличить более чем в 16 раз по сравнению с первоначальной палитрой.
Картины из янтаря на предприятии изготавливают из мелкофракционного сырья размером менее четырех мм. Для отдельных элементов камень дополнительно измельчают до состояния песка и пудры, что позволяет создавать линии толщиной до 0,1 мм.