«Мы столкнулись со стихией». Власти объяснили, почему мощный ливень затопил Гродно

Глава Гродненского горисполкома Андрей Хмель в интервью телерадиокомпании «Гродно» объяснил потоп в Гродно из-за мощного ливня 1 августа.
Напомним, что в результате сильного дождя в городе оказались подтоплены улицы, дома, ТЦ, транспорт и так далее. Кроме того, МЧС показало «до верху» затопленный подземный переход.
Мэр Гродно уточнил, что системы ливневой канализации в городе находятся в рабочем состоянии. По его словам, весной специалистами проводилось видеообследование, в результате которого серьезных проблем обнаружено не было.
— По некоторым данным, за два с половиной часа выпала полумесячная норма осадков, — уточнил Андрей Хмель.
Он добавил: во время сильных дождей вода стекает в ливневую канализацию не только с благоустроенных участков, но буквально отовсюду. Поток воды несет мусор, листву, ветки. Все это забивает ливневки, которые во время сильного дождя невозможно чистить.
— Да, мы столкнулись с проблемой. Да, мы столкнулись со стихией. Но городские службы все регламентные работы по обслуживанию систем ливневой канализации выполняют, — заверил мэр.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в последний месяц лета: «От 11 до 15 дней с дождем, шквалистый ветер».
Ранее «Гордорстрой» заявил про 26 точек подтопления в Минске из-за ливней.
Также МЧС показало с воздуха крупный лесной пожар в Гомельской области, для тушения которого подняли авиацию.