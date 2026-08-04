На Ставрополье завершают ремонт участка дороги Урожайное — Турксад — Арзгир

Ремонт участка трассы Урожайное — Турксад — Арзгир в Ставропольском крае близится к завершению, сообщили в правительстве региона. Работы там проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Протяженность этого отрезка — почти 6 км. На объекте уже частично заменили основание проезжей части и уложили выравнивающий слой. Сейчас завершается обновление дорожного покрытия, укрепление обочин и обустройство необходимой инфраструктуры.
«Дорога Урожайное — Турксад — Арзгир связывает Левокумский и Арзгирский округа, а также обеспечивает транспортное сообщение с Республикой Калмыкией. Поэтому обновление этого участка — не просто локальная задача, а вклад в комплексное развитие всего восточного кластера Ставропольского края», — сказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.
Он также напомнил, что в прошлом году по нацпроекту был отремонтирован другой участок этой трассы. Его длина составила 5 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.