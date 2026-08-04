На Ставрополье завершают ремонт участка дороги Урожайное — Турксад — Арзгир

«Дорога Урожайное — Турксад — Арзгир связывает Левокумский и Арзгирский округа, а также обеспечивает транспортное сообщение с Республикой Калмыкией. Поэтому обновление этого участка — не просто локальная задача, а вклад в комплексное развитие всего восточного кластера Ставропольского края», — сказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.