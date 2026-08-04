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В Назаровском округе на два дня закроют ж/д переезд возле станции Глядень

В Назаровском округе Красноярского края временно изменится схема движения транспорта через железнодорожные пути. С 8:00 5 августа до 17:00 6.

В Назаровском округе Красноярского края временно изменится схема движения транспорта через железнодорожные пути. С 8:00 5 августа до 17:00 6 августа будет закрыт железнодорожный переезд возле станции Глядень. Это связано с проведением ремонтных работ, уточняют в пресс-службе Красноярской железной дороги. Для объезда ремонтируемого участка водителям необходимо использовать альтернативный маршрут через соседний переезд возле села Антропово. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее закладывать дополнительное время на дорогу.