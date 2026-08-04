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T2 зафиксировал рост поездок сибиряков на Русский Север

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. T2 проанализировал путешествия клиентов из девяти регионов Сибири в мае-июне 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года жители макрорегиона стали чаще ездить в Карелию, Архангельскую и Мурманскую области.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. T2 проанализировал путешествия клиентов из девяти регионов Сибири в мае-июне 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года жители макрорегиона стали чаще ездить в Карелию, Архангельскую и Мурманскую области.

Наиболее заметно вырос интерес к Архангельской области: число поездок увеличилось на 26%. Карелию и Мурманскую область посетили на 14% больше клиентов T2 из Сибири, чем годом ранее.

Во время путешествий сибиряки активнее пользовались мобильной связью. Интернет-трафик в расчете на одного туриста вырос на 33%, а продолжительность голосовых вызовов — на 31%.

Рост турпотока на Русский Север оператор фиксировал и зимой. С декабря 2025 года по февраль 2026-го Карелию и Архангельскую область посетили на 25% больше сибирских путешественников, чем предыдущей зимой. Число поездок в Мурманскую область сохранилось на прежнем уровне.

Карелия привлекает туристов озерами, музеем-заповедником «Кижи» и горным парком «Рускеала». Среди популярных мест Архангельской области — Соловецкий архипелаг, памятники деревянного зодчества и природные заповедники. В Мурманскую область путешественники едут ради Хибин, природного парка «Териберка» и наблюдения за китами в Баренцевом море.

Исследование охватило поездки клиентов T2 из Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Омской и Томской областей, Кузбасса, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Тенденции определили с помощью обезличенного массива данных.

Для изучения туристических потоков T2 развивает собственную геоаналитическуюплатформу на базе обезличенных больших данных. Сервис формирует десятки отчетов, с помощью которых можно оценить число туристов в регионе или отдельной локации, определить сезонность поездок, составить рейтинг регионов, откуда приезжают путешественники, и изучить портрет посетителей.

Такая аналитика может использоваться органами власти и предпринимателями при планировании туристической инфраструктуры и продвижении территорий.