T2 зафиксировал рост поездок сибиряков на Русский Север

Рост турпотока на Русский Север оператор фиксировал и зимой. С декабря 2025 года по февраль 2026-го Карелию и Архангельскую область посетили на 25% больше сибирских путешественников, чем предыдущей зимой. Число поездок в Мурманскую область сохранилось на прежнем уровне.