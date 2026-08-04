Две компании подали иски о банкротстве подрядчика, ремонтировавшего дороги Ростова

Инициатором процедуры выступила одна из металлообрабатывающих компаний. Это уже не первый подобный случай. Весной аналогичное уведомление направляла московская организация. Кроме того, с начала августа было досрочно расторгнуто сразу несколько договоров лизинга на специализированную технику и оборудование.