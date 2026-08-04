Люлин вспомнил работу с семьями мобилизованных: «три часа живого общения» на прямой линии

«Осенью 2022 года вместе с коллегами мы работали без выходных. В период частичной мобилизации Заксобрание первым открыло круглосуточные горячие линии, чтобы давать ответы на самые острые на тот момент вопросы. Успокаивали, выполняли просьбы. Даже доставляли в воинские части невест, к тем бойцам, кто не успел зарегистрировать брак», — отметил Люлин.