Люлин вспомнил работу с семьями мобилизованных: «три часа живого общения» на прямой линии

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём канале в мессенджере MAX опубликовал фотографию почти четырёхлетней давности и вспомнил работу с родственниками мобилизованных в период частичной мобилизации осенью 2022 года. Тогда депутаты Заксобрания первыми в регионе запустили круглосуточные горячие линии и провели прямую телефонную линию, которая вместо запланированных полутора часов длилась почти три.
«Это этой фотографии почти четыре года. На ней отвечаю на вопросы родственников мобилизованных нижегородцев во время прямой телефонной линии. Вместо запланированных полутора — почти три часа живого общения», — написал Евгений Люлин.
По его словам, в тот период парламентарии работали без выходных, успокаивали людей, выполняли их просьбы и помогали в том числе с личными вопросами бойцов.
«Осенью 2022 года вместе с коллегами мы работали без выходных. В период частичной мобилизации Заксобрание первым открыло круглосуточные горячие линии, чтобы давать ответы на самые острые на тот момент вопросы. Успокаивали, выполняли просьбы. Даже доставляли в воинские части невест, к тем бойцам, кто не успел зарегистрировать брак», — отметил Люлин.
Спикер подчеркнул, что уже тогда стало ясно: СВО станет главным вызовом, определившим работу депутатов VII созыва. В регионе было принято свыше 50 мер поддержки бойцов и их семей, включая ежемесячные выплаты на детей и беременным жёнам, стипендии детям, погашение процентов по кредитам, а также договорённости с бизнесом о сохранении мобилизованным средней зарплаты.
«Уже тогда все понимали, что СВО станет самым главным вызовом, определившим направления работы депутатов VII созыва ЗакСобрания. Для поддержки бойцов и их родных приняли свыше 50 мер поддержки. В том числе таких, каких не было больше ни в одном регионе», — добавил он.
Люлин также сообщил, что вместе с коллегами по Совету законодателей ПФО стал одним из вдохновителей большинства из 183 «военных» законов, принятых Госдумой, помогал организовывать производство беспилотников, подыскивать помещения для волонтёров, учредил областную медаль «За поддержку СВО», отправил сотни гуманитарных конвоев «за ленточку» и проводил на фронт коллег‑добровольцев.
«Вместе с коллегами по Совету законодателей ПФО стали вдохновителями большинства из 183 принятых Госдумой “военных” законов. А еще помогали создавать производства беспилотников. Подыскивали помещения для волонтеров. Учредили для них областную медаль “За поддержку СВО”. Отправили сотни гуманитарных конвоев “за ленточку” и проводили многих коллег-добровольцев на фронт», — написал спикер.
В завершение Люлин поблагодарил всех, кто работал и продолжает работать на благо земляков и Родины, отметив, что скоро будут подведены итоги работы VII созыва.
«Скоро будем подводить итоги работы VII созыва, но уже сейчас хочу сказать слова благодарности всем, кто со всей отдачей работал и продолжает трудиться на благо земляков и Родины!» — заключил он.