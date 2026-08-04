Глеб Никитин предложил запустить программу по развитию речной инфраструктуры

«При этом мы работаем не только на себя, а еще на 13 регионов. И мы видим потребность людей в расширении проекта. Минтранс России и Росморречфлот активно прорабатывают вопрос корректировки правил предоставления соответствующей субсидии, и это, безусловно, существенно расширит возможности регионов по развитию скоростного флота», — подчеркнул Никитин.