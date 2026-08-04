Глеб Никитин предложил запустить программу по развитию речной инфраструктуры

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать государственную программу по комплексному развитию транспортной и речной причальной инфраструктуры в России. Инициативу обсудили на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ.
По мнению Глеба Никитина, федеральная поддержка необходима для комплексного развития причальной инфраструктуры как на Волге, так и на других судоходных реках. Губернатор отметил, что подобные коммерческие проекты общего пользования могут положительно повлиять на внутренний туризм. Нижегородская область готова стать пилотным регионом программы.
Чиновник также напомнил, что Нижегородская область является первым регионом, который начал развивать собственную флотилию скоростных пассажирских судов.
«При этом мы работаем не только на себя, а еще на 13 регионов. И мы видим потребность людей в расширении проекта. Минтранс России и Росморречфлот активно прорабатывают вопрос корректировки правил предоставления соответствующей субсидии, и это, безусловно, существенно расширит возможности регионов по развитию скоростного флота», — подчеркнул Никитин.
Речной туризм занимает особое место в турмаршруте «Золотое кольцо». В частности, строительство теплоходов «Золотое кольцо» и «Аурум» позволило возродить кольцевой и круизный маршрут по Волге и Оке. Благодаря этому круизный поток в Нижегородской области значительно увеличился.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде представили концепцию развития молодежного туризма.