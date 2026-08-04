Красноярцы стали чаще выбирать для отдыха Сингапур и Великобританию

В 2026 году российские туристы уже побывали более чем в 190 странах. При этом в летнем сезоне география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты — например, острова Африки и Азии. Об этом свидетельствуют данные роуминга «МегаФона».
При этом интерес жителей Красноярского края к экзотическим маршрутам демонстрирует устойчивый рост. Наибольшей популярностью пользуются острова Азии. Среди самых востребованных направлений — Индонезия, Мальдивские острова и Япония. Заметно вырос интерес к Сингапуру — на 200%. Среди европейских направлений спрос увеличился на поездки в Великобританию — на 21%.
Если анализировать общероссийские данные, наиболее заметный рост интернет-трафика демонстрируют страны, где уже действует 5G-роуминг и абонентам доступны преимущества сети пятого поколения. Объём передачи данных на Маврикии, Филиппинах и во Вьетнаме вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Туристы стали тратить больше гигабайт в Китае (+15%), на Тайване (+15%) и Мальдивах (+8%).
«Мы отслеживаем тренды на туристическом рынке и адаптируем сервисы под потребности путешественников. Так, наши абоненты, находясь на отдыхе в экзотических странах, востребованных в этом отпускном сезоне, могут воспользоваться сетями пятого поколения, оценить возможности и преимущества сверхбыстрой передачи данных. Эта технология будет доступна и в популярных транспортных хабах мира. Туристам не нужно приобретать сим-карты локального оператора, доступ к 5G-сетям будет открыт автоматически», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.
Роуминг в сетях 5G уже работает в популярных у российских туристов странах, в числе которых Турция, Китай, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Также в этот список входят более экзотические островные направления — Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Маврикий, Тайвань, Мальта, Индонезия и Исландия.
Несмотря на удалённость некоторых направлений, абонентам оператора становится доступен 5G-роуминг, который позволяет оставаться на связи и пользоваться скоростным интернетом. Чтобы подключиться к сетям пятого поколения за границей, необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, покрытие 5G доступно в крупных городах и вблизи известных достопримечательностей.
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