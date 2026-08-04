Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

100-летний юбилей отметила нижегородская труженица тыла Анна Чикова

Ветеран труда и учитель начальных классов с 48-летним стажем встретила вековой праздник в окружении родных.

Жительница Нижнего Новгорода, труженица тыла Анна Петровна Чикова отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Именинница родилась в Рязанской области, где в годы Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 год трудилась в колхозе «Фундамент Социализма». После победы она окончила педагогическое училище и посвятила всю свою жизнь работе с детьми — ее общий трудовой стаж учителем начальных классов составляет более 48 лет.

Анна Петровна поделилась, что тронута бытовым вниманием и поздравлениями гостей. Сейчас юбилярша живет вместе с дочерью, а главным секретом своего долголетия считает возможность всегда находиться рядом с родными и близкими людьми.

Ранее сообщалось, что 104-летие празднует сотрудница Горьковского автозавода София Симановская.