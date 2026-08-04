100-летний юбилей отметила нижегородская труженица тыла Анна Чикова

Именинница родилась в Рязанской области, где в годы Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 год трудилась в колхозе «Фундамент Социализма». После победы она окончила педагогическое училище и посвятила всю свою жизнь работе с детьми — ее общий трудовой стаж учителем начальных классов составляет более 48 лет.