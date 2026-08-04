Почти 5 млн рублей потратят на уборку лесов в Ростове

В задачи подрядчика входит ликвидация стихийных свалок в лесных зонах, а также вывоз собранного мусора на утилизацию. Условия контракта предусматривают обязательную фотофиксацию всех этапов работ — с двух ракурсов, от старта уборки до полной очистки территории.