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Почти 5 млн рублей потратят на уборку лесов в Ростове

Заказчиком выступает Управление благоустройства и лесного хозяйства города.

Власти Ростова‑на‑Дону планируют направить почти 5 миллионов рублей на очистку городских лесов. Тендер на проведение работ размещён на портале госзакупок, заказчиком выступает Управление благоустройства и лесного хозяйства города.

В задачи подрядчика входит ликвидация стихийных свалок в лесных зонах, а также вывоз собранного мусора на утилизацию. Условия контракта предусматривают обязательную фотофиксацию всех этапов работ — с двух ракурсов, от старта уборки до полной очистки территории.

Контроль за исполнением обязательств будет вестись с помощью спутниковой съёмки. Кроме того, подрядчик обязан предоставить заказчику справку с данными об общем объёме и весе вывезенного мусора.