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Михаил Мишустин предложил создать приложение для портала «Путешествуем.рф»

На сайте собрана почти тысяча идей и сценариев для поездок.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил создать приложение в дополнение к порталу «Путешествуем.рф», сообщили в правительстве.

«Нам нужно подумать вместе с коллегами из поисковиков, с “Яндексом” в частности, с коллегами, которые разрабатывают национальный мессенджер “Макс”. Мы могли бы вместе сделать аккуратное приложение, чтобы очень быстро при определенных поисковых запросах давать возможность навигации по красивым местам», — отметил председатель правительства.

Портал позволяет пользователям планировать разные виды поездок: от однодневных в ближайшие города до 10-дневных межрегиональных автомобильных маршрутов. Для этого на сайте собрана почти тысяча идей и сценариев для путешествий.

В сервисе можно также выбрать различные группы маршрутов, которые подходят путешественникам, в том числе паломнические, инклюзивные, экологические и патриотические. Все они обеспечены необходимой инфраструктурой.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.