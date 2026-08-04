Михаил Мишустин предложил создать приложение для портала «Путешествуем.рф»

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил создать приложение в дополнение к порталу «Путешествуем.рф», сообщили в правительстве.
«Нам нужно подумать вместе с коллегами из поисковиков, с “Яндексом” в частности, с коллегами, которые разрабатывают национальный мессенджер “Макс”. Мы могли бы вместе сделать аккуратное приложение, чтобы очень быстро при определенных поисковых запросах давать возможность навигации по красивым местам», — отметил председатель правительства.
Портал позволяет пользователям планировать разные виды поездок: от однодневных в ближайшие города до 10-дневных межрегиональных автомобильных маршрутов. Для этого на сайте собрана почти тысяча идей и сценариев для путешествий.
В сервисе можно также выбрать различные группы маршрутов, которые подходят путешественникам, в том числе паломнические, инклюзивные, экологические и патриотические. Все они обеспечены необходимой инфраструктурой.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.