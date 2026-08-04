Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атмосферная засуха грозит Волгоградской области 5−6 августа

В регионе объявили оранжевый уровень опасности.

Источник: Комсомольская правда

Гидрометцентр России вновь объявил оранжевый уровень погодной опасности в Волгоградской области на 5−6 августа 2026 года. Регион находится во власти атмосферной засухи и чрезвычайной пожарной опасности из-за установившейся сухой и жаркой погоды. Оранжевый уровень означает, что погода опасна и несет вероятность стихийных бедствий, а также ущерба населению и хозяйству.

На 5−6 августа над Волгоградской областью нависли две погодные угрозы. Так, в Палласовке и на прилегающей территории метеостанции зафиксировали атмосферную засуху. Предупреждение действует до 16 часов 5 августа. До начала суток 6 августа в восточных и центральных районах области установлена чрезвычайная пожароопасность, в юго-западных — высокая.

Напомним, на 5 августа в Волгограде прогнозируют короткий дождь и до 34 градусов жары. По области — местами дожди, грозы и пекло до 38. Ожидается, что такая изнуряющая жара продержится недолго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Дикая жара вернулась в Волгоградскую область ненадолго: какой будет погода в августе.

До двух выросло число жертв июльской массированной атаки БПЛА на Волгоград.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше